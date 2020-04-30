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Українець Ігор Зайцев виграв чемпіонат Тайваню

Українець Ігор Зайцев виграв чемпіонат Тайваню
16:35 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Unsplash

Новини спорту:Український центровий здобув чемпіонський титул.

Українець Ігор Зайцев виборов титул чемпіона Тайваню в складі команди "Тайвань Бір".

У вирішальному шостому матчі фінальної серії "Бір" перемогла "Юлонь" – 117:78. Загальний рахунок серії – 4:3. Одну бонусну перемогу в фінальній серії "Тайвань Бір" мала за перше місце в регулярному чемпіонаті.

Зайцев відіграв у вирішальному матчі 20:57, за які набрав 17 очок (7/9 двоочкових, 1/3 триочкових, 0/1 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 передачі, 4 перехоплення.

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Середня статистика українця за сезон – 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі.

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Баскетбол, Тайвань, Игорь Зайцев, Тайвань Бір.
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