Українець Ігор Зайцев виграв чемпіонат Тайваню

Новини спорту:Український центровий здобув чемпіонський титул.

Українець Ігор Зайцев виборов титул чемпіона Тайваню в складі команди "Тайвань Бір".

У вирішальному шостому матчі фінальної серії "Бір" перемогла "Юлонь" – 117:78. Загальний рахунок серії – 4:3. Одну бонусну перемогу в фінальній серії "Тайвань Бір" мала за перше місце в регулярному чемпіонаті.

Зайцев відіграв у вирішальному матчі 20:57, за які набрав 17 очок (7/9 двоочкових, 1/3 триочкових, 0/1 штрафних), зробив 5 підбирань, 3 передачі, 4 перехоплення.

Середня статистика українця за сезон – 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі.