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Визначили місце проведення фіналу жіночого Євробаскета-2021

Визначили місце проведення фіналу жіночого Євробаскета-2021
09:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) змінила місце проведення вирішальних матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2021 року серед жіночих команд.

Турнір, як і планувалося, відбудеться у двох країнах - Франції та Іспанії, однак вирішальні матчі змагань пройдуть в іспанській Валенсії, повідомляє офіційний сайт ФІБА.

Також у Валенсії відбудуться поєдинки двох груп. Матчі ще в двох групах відбуватимуться у Франції. Місто цих поєдинків ФІБА узгодить зі французькими організаторами пізніше.

Нагадаємо, Україна в особі Федерації баскетболу (ФБУ) також подавала заявку на фінальний турнір жіночого Євробаскета-2021.

Збірна України стартувала в кваліфікації чемпіонату Європи з поразки в Бельгії (66:83) та перемоги в Харкові над Португалією (72:60).

Наступні матчі кваліфікації українська команда за розкладом має провести 12 листопада вдома проти Фінляндії та 15 листопада також вдома проти Бельгії.

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Євробаскет-2021, Визначили, Місце проведення.
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