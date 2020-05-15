В'ячеслав Кравцов залишив "Неофінікс"

Новини спорту:Контракт лідера збірної України з "Неофініксом" закінчився.

Термін дії контракту «Неофінікса» з українським центровим В'ячеславом Кравцовим на сезон 2019/20 закінчився, повідомив японський клуб на офіційному сайті.

14 травня Кравцов офіційно став вільним агентом.

27 березня чемпіонат Японії був достроково завершений через пандемію коронавірусу. «Неофінікс» посідав останнє 6-те місце в центральній конференції з 5 перемогами і 36 поразками.

Кравцов приєднався до «Неофінікса» в листопаді після того як не знайшов гідних варіантів працевлаштування в Європі.

Читайте також: Вийшов бардак. В'ячеслав Кравцов розповів про зупинку чемпіонату Японії.