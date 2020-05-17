Український баскетболіст М’ясоєдов знаходиться в комі після падіння з велосипеда

Новини спорту:Його стан оцінюється як важкий.

Український баскетболіст і Данкер Сергій М’ясоєдов впав у кому після падіння з велосипеда. Нещасний випадок стався вранці 16 травня.

В результаті падіння Мясоєдов отримав сильний удар, після чого звернувся в лікарню №5 Запоріжжя зі скаргою на біль в області ключиці. У медичному закладі він втратив свідомість, після чого йому діагностували внутричерепную гематому голови.

«Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп’ютерна томографія. На щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий. Все залежить від найближчих днів. Щодо умов та медичного супроводу Сергія все на високому рівні, ми підключили керівництво міста [Запоріжжя], яке допомагає в цьому. Великі надії на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження», – заявив президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

25-річний Сергій М’ясоєдов знаменитий своєю участю в данк-конкурсах, брав участь у Матчі всіх зірок Суперліги.

В Україні виступав за Запоріжжя-2, Інваспорт (Дніпро) і запорізький Металург.