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Бейсбольні бутси Джордана продані за 93 тисячі доларів

Бейсбольні бутси Джордана продані за 93 тисячі доларів
20:17 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:У них він виступав за Бірмінгем Баронс.

Бейсбольні бутси Майкла Джордана з його автографом були продані на аукціоні за $ 93 тис., повідомляє TMZ. Особа покупця не розкривається.

У цих бутсах Майкл Джордан грав в Малій бейсбольній лізі в складі клубу "Бірмінгем Баронс". Джордан подарував цю пару взуття коментатору "Чикаго Уайт Сокс".

Майкл Джордан був обраний на драфті 1984 року за третім номером. Згодом привів команду з Іллінойсу до шести титулів. Джордан - найбільший гравець в історії НБА. Шестиразовий MVP фіналу НБА, п'ятикратний MVP сезону, 14-кратний учасник Матчу всіх зірок НБА.

У 1993 році Джордан перервав кар'єру в баскетболі і пробував свої сили в бейсболі, проте через рік повернувся в Національну баскетбольну асоціацію.

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Все по темі:

Аукцион, Майкл Джордан, Бейсбольні бутси, Бірмінгем Баронс.
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