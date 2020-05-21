18-річний український баскетболіст Шульга продовжить кар'єру в NCAA

Новини спорту:Гравець збірної України виступатиме за університет Юта Стейт.

Форвард збірної України U-18 Максим Шульга отримав баскетбольну стипендію від університету Юта Стейт.

Останні роки 18-річний Шульга, син відомого рефері Бориса Шульги, провів в іспанських баскетбольних академіях.

На минулорічному чемпіонаті Європи U-18 Максим набирав 13,3 очка + 7,3 підбирання + 2,6 передачі за 26 хвилин в середньому за матч.

Юта Стейт виступає в конференції Mountain West першого дивізіону NCAA. Команда 21 раз виходила в Березневе Божевілля в своїй історії (в останній - в 2019-му році), двічі виходила до вісімки найкращих команд чемпіонату.

За всю історію коледж випустив 7 гравців, які виступали в НБА, проте більшість з них виступали в лізі в 60-70 роки минулого століття. Останнім же зірковим випускником Юти Стейт був Джейсі Керролл, захисник «Реала», один з найкращих шутерів епохи в європейському баскетболі.

Відзначимо, що другий українець Володимир Марковецький також перейшов в NCAA.