Бруклін цікавиться зіркою Вашингтона Білом

Новини спорту:Захисник проводить найрезультативніший сезон в кар'єрі.

Бруклін Нетс цікавляться зірковим захисником Вашингтон Візардс Бредлі Білом.

Біл покликаний стати третьою великою зіркою в складі Нетс і скласти компанію Кевіну Дюранті і Кайрі Ірвінгу. У минулому році він продовжив контракт з Візардс на два роки і за наступний сезон заробить близько 29 мільйонів доларів.

26-річний Біл в нинішньому сезоні набирає в середньому 30,5 очка за гру, що є його найкращим показником в кар’єрі. Також він відрізняється кращими в кар’єрі 6,1 ассистами за гру.

Бруклін (30-34) випереджає Вашингтон (24-40) на дві позиції в таблиці Східної конференції і претендує на сьому путівку в плей-офф.

Через пандемію COVID-19 чемпіонат НБА припинений з 12 березня. Очікується, що матчі можуть бути відновлені на майданчику парку Disney у Флориді.