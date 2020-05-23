Скачать
Субота, 23.05.2020
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом

Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
10:28 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Колишній центровий запевняє, що буде в порядку.

Знаменитий екс-центровий Нью-Йорк Нікс Патрік Юінг був госпіталізований після здачі позитивного тесту на коронавірус. Про це він сам повідомив в соціальних мережах.

57-річний Юінг закликав ставитися до вірусу серйозно на тлі глобальної пандемії COVID-19.

«Хочу поділитися, що здав позитивний тест на COVID-19. Вірус – серйозний і не повинен сприйматися безтурботно. Закликаю всіх залишатися в безпеці і піклуватися про себе і близьких.

Як ніколи, я хочу подякувати медикам і всіх, хто знаходиться на передовій. Зі мною все буде в порядку, і ми всі через це проберемося», – написав Юінг.

Леброн Джеймс разом з гравцями Лейкерс проводить закриті тренування

На сьогоднішній день Юінг тренує команду Університету Джорджтауна. Більше ніхто в команді не здав позитивний тест на вірус.

Юінг виступав за Нікс в період 1985-2000 років, за цей час 11 разів принимав участь у Матчі всіх зірок. У складі збірної США він вигравав золото Олімпійських ігор в 1984 і 1992 роках.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Госпитализация, Коронавірус, Covid-19, Нікс Юінг.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
02 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
03 У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань
04 МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
05 Маскерано: Клопп робить Ліверпуль досконалою командою
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся