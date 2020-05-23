Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом

Новини спорту:Колишній центровий запевняє, що буде в порядку.

Знаменитий екс-центровий Нью-Йорк Нікс Патрік Юінг був госпіталізований після здачі позитивного тесту на коронавірус. Про це він сам повідомив в соціальних мережах.

57-річний Юінг закликав ставитися до вірусу серйозно на тлі глобальної пандемії COVID-19.

«Хочу поділитися, що здав позитивний тест на COVID-19. Вірус – серйозний і не повинен сприйматися безтурботно. Закликаю всіх залишатися в безпеці і піклуватися про себе і близьких.

Як ніколи, я хочу подякувати медикам і всіх, хто знаходиться на передовій. Зі мною все буде в порядку, і ми всі через це проберемося», – написав Юінг.

На сьогоднішній день Юінг тренує команду Університету Джорджтауна. Більше ніхто в команді не здав позитивний тест на вірус.

Юінг виступав за Нікс в період 1985-2000 років, за цей час 11 разів принимав участь у Матчі всіх зірок. У складі збірної США він вигравав золото Олімпійських ігор в 1984 і 1992 роках.