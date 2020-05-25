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Аліна Ягупова: Сподіваюся, що зіграю на Олімпіаді

Аліна Ягупова: Сподіваюся, що зіграю на Олімпіаді
09:25 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Українська баскетболістка планує зіграє на Олімпіаді-2024.

Лідер збірної України і «Фенербахче» 28-річна Аліна Ягупова сподівається, що їй вдасться виступити на Олімпійських іграх 2024 року Нагадаємо, що на Олімпіаду в Токіо збірна України не кваліфікувалася.

- До натуралізації у збірній я ставлюся нормально. Якщо треба закрити якісь позиції, а нам бракує кваліфікованих гравців, то чому б ні? Думаю, що це плюс. Коли в команду приходить гравець вищого рівня, інші будуть тягнутися до нього і теж ставати кращими.

- В України є потенціал, щоб через чотири роки вдруге в історії зіграти на Олімпійських іграх? Що для цього потрібно? Ви збираєтеся заради цього затримуватися в баскетболі?
- Шанс є завжди. Інша справа – використає його наша збірна чи ні. Побачимо. Потрібно багато працювати. Я сподіваюся, що на Олімпіаді зіграю. Принаймні поки про завершення кар’єри думок не виникає взагалі.

- Наскільки довго збираєтеся грати і чи думали вже над тим, чим будете займатися після баскетболу?
- Довго настільки, наскільки дозволятиме здоров’я. Люди ж не залізні. Так чи інакше, про заняття після завершення кар’єри ще не думала взагалі. 

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Баскетбол, Олимпиада, Спорт, Алина Ягупова.
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