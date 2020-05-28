Про Кобі Брайанта напишуть книгу

Новини спорту:Чекати залишилося недовго.

Кобі Брайант в 41-річному віці 26 січня загинув після падіння вертольота. Разом з 5-кратним чемпіоном НБА з Лейкерс і дворазовим олімпійським чемпіоном миттєва смерть наздогнала його 13-річну дочку і ще сімох людей.

Майк Шіельскі з видання «Philadelphia Inquirer» оголосив, що восени 2021 року запланував випуск книги «Запам'ятайте його ім'я: Зліт Кобі Брайанта».

У своєму творінні Шіельскі планує сконцентруватися на ранніх роках кар'єри баскетболіста: становлення особистості Брайанта під час його виступів за школу Lower Merion.

Раніше UA-Футбол повідомляв, що про Брайанта можуть зняти документальний фільм.