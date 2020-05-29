В Україні завершена баскетбольна Перша ліга. Сезон 3х3 буде відновлений

Новини спорту:Федерація баскетболу прийняла ряд рішень.

Федерація баскетболу України вирішила достроково завершити сезон у Першій лізі України. Таке рішення було прийнято на Виконкомі ФБУ. На ньому взяли такі рішення:

- Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу в Першій лізі, а також завершити проведення XV літньої Універсіади серед жінок та чоловіків.

- Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед команд юнаків та дівчат — Всеукраїнської юнацької Баскетбольної Ліги (ВЮБЛ).

- Місця команд у чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд Першої ліги, та ВЮБЛ буде визначено згідно їх рейтингу на момент ухвалення рішення про завершення змагань.

- Також вирішено продовжити проведення чемпіонату України з баскетболу серед молодіжних (чоловічих та жіночих) команд Молодіжна ліга сезону 2019/2020рр., Чемпіонату України з баскетболу 3х3 «Суперліга 3х3», з дотриманням вимог постанови КМУ «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».

- У серпні-вересни 2020 року вирішено провести Кубок України серед 8 кращих команд Дивізіону А в усіх вікових групах ВЮБЛ.

Раніше повідомлялося, що збірна України з баскетболу влітку планує тренувальний збір.