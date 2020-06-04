Визначилася переможниця конкурсу "Баскетбольна весна-2020"

Переможницею стала форвард одеського "Інтерхіму" Ганна Сугак, повідомляє пресслужба ФБУ.
На участь у конкурс заявилися 7 красунь, які представляють клуби жіночої Суперліги та Вищої ліги. Упродовж місяця відвідувачі могли проголосувати у відповідному опитуванні на сайті ФБУ. Дівчата представили по два фото, одне в ігровій формі, а інше довільне.
Найактивнішими виявилися прихильники одеситки Ганни Сугак, яка зібрала 40% голосів. 20% - у Ірини Доровської з вищолігового "Хмельницького", 19% - у Яни Голубош з "Рівного", 15 % - у Дар'ї Завидної з "Києв-Баскету".
За час голосування встановлено рекордну для сайту ФБУ кількість респондентів - майже 65 тисяч.