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Майкл Джордан пожертвує 100 млн доларів на боротьбу проти расизму

Майкл Джордан пожертвує 100 млн доларів на боротьбу проти расизму
10:52 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Екс-баскетболіст і його компанія виділять гроші різним громадським організаціям в наступні 10 років.

Екс-зірка НБА Майкл Джордан і його компанія Джордан Бренд пожертвують 100 мільйонів доларів на боротьбу за расову рівність і соціальну справедливість.

“Поки укорінений расизм, який загрожує нашим соціальним інститутам, повністю не зникне, ми будемо боротися за захист і поліпшення життя чорношкірих”, – йдеться в заяві компанії.

Джордан пожертвує гроші протягом наступних 10 років різним громадським організаціям, які займаються питаннями расової рівності, соціальної справедливості та розширення доступу до освіти.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд був убитий поліцейським Дереком Шовіном, що викликало бурю масових протестів в США і за їх межами. Джордан, серед інших знаменитостей, висловив обурення з приводу інциденту.

Знаки солідарності із загиблим в недавніх матчах німецької Бундесліги продемонстрували зірки дортмундської Боруссії Джейдон Санчо і Ашраф Хакимі, а також американський легіонер Шальке Уестон Маккенні. ФІФА закликала організаторів змагань не карати гравців за подібні прояви солідарності.

Нагадаємо, похорони Джорджа Флойда зголосився оплатити американський боксер Флойд Мейвезер.

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Все по темі:

Расизм, Майкл Джордан, Боротьба, Благодійність, Пожертва.
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