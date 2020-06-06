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Дюрант підтвердив, що не зіграє в сезоні 2019/20

Дюрант підтвердив, що не зіграє в сезоні 2019/20
12:27 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Форвард не готовий до підвищених навантажень після затяжної травми.

Форвард Бруклін Нетс Кевін Дюрант підтвердив, що не зіграє в останніх іграх сезону 2019/20 в НБА. Кевін відновився після пошкодження ахілла і тренується, але фізично не готовий до насиченого календаря.

“Мій сезон закінчився. Я взагалі не планую грати. Спочатку я хотів пропустити цей сезон”.

“Я не витримаю таку інтенсивність після відновлення чемпіонату, ще не готовий до такого. Зате у мене з’явився шанс краще підготуватися до наступного сезону і решти моєї кар’єри”.

Кевін перейшов в Бруклін в липні минулого року. Восени він оголосив, що пропустить сезон через розрив ахілла, який отримав по ходу фінальної серії плей-офф проти Торонто в сезоні-2018/19.

Раніше форвард став акціонером франшизи МЛС Філадельфія Юніон. Він купив пакет акцій в районі 1-5 відсотків.

НБА відновить сезон 31 липня в Орландо. Асоціація затвердила формат плей-офф для 22 команд, які розіграють титул чемпіона.

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Все по темі:

НБА, Травма, Сезон, Кевин Дюрант, Форвард Бруклін Нетс, Останні ігри, Не зіграє.
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