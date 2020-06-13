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Ірвінг закликає баскетболістів НБА не догравати сезон в Орландо

Ірвінг закликає баскетболістів НБА не догравати сезон в Орландо
11:04 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Увечері п’ятниці, 12 червня, Ірвінг брав участь в груповій конференції з близько сотнею інших гравців і виступив з пропозицією не брати участь в дограванні сезону, яке пройде на закритій території парку Disney World.

Зірковий розігруючий Бруклін Нетс Кайрі Ірвінг закликає баскетболістів НБА не догравати сезон в Орландо.

Деякі баскетболісти, в свою чергу, заявили про готовність не брати участь в матчах чемпіонату після його відновлення.

Як зазначає ESPN, раніше Кайрі брав активну участь в конференції профспілки баскетболістів і не мав твердої позиції проти догравання чемпіонату. У профспілці Ірвінг займає позицію одного з шести віце-президентів.

При цьому ряд зірок НБА, які зберігають хороші шанси на успіх в плей-офф, хочуть дограти сезон. НБА впевнена, що зможе заручитися їхньою підтримкою.

Для самого Ірвінга нинішній сезон вже завершено: у березні зірка Нетс переніс операцію на плечі і не зіграє в Орландо в будь-якому випадку.

Очікується, що НБА відновить чемпіонат 31 липня. За попередньою інформацією, команди вирушать до Орландо 7 липня.

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Баскетбол, НБА.

Автор:

Телеграф
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