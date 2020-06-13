Збірна України візьме участь у турнірі FIBA з кібербаскетболу

FIBA оголосила про початок свого першого в історії змагання з кібербаскетболу між національними команди - FIBA ​​Esports Open 2020, який пройде з 19 по 21 червня 2020 року. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.