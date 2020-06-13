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Збірна України візьме участь у турнірі FIBA з кібербаскетболу

Збірна України візьме участь у турнірі FIBA з кібербаскетболу
14:06 Сьогодні Телеграф Фото: sport.ua Фото: Twitter
FIBA оголосила про початок свого першого в історії змагання з кібербаскетболу між національними команди - FIBA ​​Esports Open 2020, який пройде з 19 по 21 червня 2020 року. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

У масштабних змаганнях візьмуть участь 17 команд.  

В турнірі візьме участь і збірна України. Всього у турнірі зіграють 17 команд: Австралія, Австрія, Аргентина, Бразилія, Індонезія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліван, Литва, Нова Зеландія, Росія, Саудівська Аравія, Україна, Філіппіни та Швейцарія.

Кожна команда буде складатися з семи гравців, п’ять на корті та два на лаві запасних. Ігри будуть віддалено проводитись в симуляторі NBA 2K, використовуючи режим PRO-AM. Перший матч збірна України зіграє 19 червня протя збірної Австрії.

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ФБУ, ФИБА.

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Телеграф
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