Збірна України візьме участь у турнірі FIBA з кібербаскетболу

У масштабних змаганнях візьмуть участь 17 команд.
В турнірі візьме участь і збірна України. Всього у турнірі зіграють 17 команд: Австралія, Австрія, Аргентина, Бразилія, Індонезія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Ліван, Литва, Нова Зеландія, Росія, Саудівська Аравія, Україна, Філіппіни та Швейцарія.
Кожна команда буде складатися з семи гравців, п’ять на корті та два на лаві запасних. Ігри будуть віддалено проводитись в симуляторі NBA 2K, використовуючи режим PRO-AM. Перший матч збірна України зіграє 19 червня протя збірної Австрії.