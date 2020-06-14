Керівництво Нікс може призначити колишнього коуча Нетс Аткінсона новим тренером

У Нью-Йорку зосередилися на його кандидатурі.
Аткінсон був звільнений з Брукліна під час нинішнього сезону НБА. У Нікс розраховують, що він допоможе команді впоратися зі ставкою на молодих гравців.
Раніше в Нікс були близькі до кандидатури екс-тренера Чикаго Буллз Тома Тідібо, але вирішили відмовитися від цього варіанту.
Асоціація підготувала попередній календар сезону, поки вона закінчує розробку медичного протоколу. З 9 липня команди почнуть тренувальний табір на території парку Disney у Флориді.
Сезон планують відновити за участю 22 команд 31 липня.