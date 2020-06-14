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Керівництво Нікс може призначити колишнього коуча Нетс Аткінсона новим тренером

Керівництво Нікс може призначити колишнього коуча Нетс Аткінсона новим тренером
13:02 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Колишній головний тренер Бруклін Нетс Кенні Аткінсон незабаром може бути призначений новим наставником Нью-Йорк Нікс. У керівництві клубу підтримують його кандидатуру.

У Нью-Йорку зосередилися на його кандидатурі.

Аткінсон був звільнений з Брукліна під час нинішнього сезону НБА. У Нікс розраховують, що він допоможе команді впоратися зі ставкою на молодих гравців.

Раніше в Нікс були близькі до кандидатури екс-тренера Чикаго Буллз Тома Тідібо, але вирішили відмовитися від цього варіанту.

Асоціація підготувала попередній календар сезону, поки вона закінчує розробку медичного протоколу. З 9 липня команди почнуть тренувальний табір на території парку Disney у Флориді.

Сезон планують відновити за участю 22 команд 31 липня.

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НБА, Новини баскетболу.

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Телеграф
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