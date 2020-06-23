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Сакраменто підписав чемпіона НБА у складі Далласа Корі Брюера

Сакраменто підписав чемпіона НБА у складі Далласа Корі Брюера
11:24 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
За Кінгз виступає українець Олексій Лень.

Атакуючий захисник Корі Брюер, який перебував у статусі вільного агента, погодив контракт з Сакраменто Кінгз. За команду також виступає українець Олексій Лень.

Раніше Брюер вже виступав у складі Сакраменто, граючи за Королів в сезоні НБА 2018/19.

34-річний американець почав кар’єру в НБА в 2007 році, будучи обраним на драфті Міннесотою Тімбервулвз. Також грав за Даллас Маверікс, Денвер Наггетс, Х’юстон Рокетс, Лос-Анджелес Лейкерс, Оклахома-Сіті Тандер і Філадельфію 76ерс.

У 2011 році в складі Даллас Маверікс Корі Брюеру вдалося виграти чемпіонат Національної баскетбольної асоціації.

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Розіграш НБА припинений через пандемію коронавірусу. З 9 липня команди почнуть тренувальний табір на території парку Disney у Флориді. Сезон планують відновити за участю 22 команд 31 липня.

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Все по темі:

Контракт, Кори Брюэр, Сакраменто Кингз, Атакуючий захисник.

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