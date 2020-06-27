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В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"

В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
09:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Національна баскетбольна асоціація (НБА) проведе два матчі в перший день після відновлення сезону 30 липня, повідомляє ESPN.

О 23:30 за київським часом між собою зіграють «Юта Джаз» і «Нью-Орлеан Пеліканс», а о 02:00 фанатів чекає «Битва за Лос-Анджелес» між «Лейкерс» і «Кліпперс».

На наступний день, 31 липня, публіку чекають відразу шість матчів, серед яких - гра «Сакраменто Кінгз» українського баскетболіста Олексія Леня проти «Сан-Антоніо Сперс».

У дограванні сезону візьмуть участь 22 команди. Всі матчі проходитимуть на закритій території парку Disney у Флориді.

Нагадаємо, Олексій Лень - один з баскетболістів «Сакраменто Кінгз», які здали позитивний тест на коронавірус. Всього в Асоціації позитивний тест здали 16 гравців з 302.

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Все по темі:

Баскетбол, НБА, Олексій Лень.

Автор:

Телеграф
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