Тернопіль зіграє в наступному сезоні Суперліги

Президент БК Тернопіль Ігор Комендат підтвердив, що з нового сезону клуб братиме участь у Суперлізі.

Тернополяни стануть десятою командою елітного українського дивізіону.

«Вже прийнято рішення, я в кінці тижня переговорив з президентом ФБУ Михайлом Бродським. Вони задоволені наданими фінансовими гарантіями, так що в наступному сезоні Тернопіль буде грати в Суперлізі», – пояснив Комендат.

«Чемпіонат починається в жовтні, тому до середини серпня плануємо зібрати до 90% складу команди і почати тренувальні збори. Після цього будемо посилювати хіба що конкретні позиції. Ну і ті ж американці, можливо, під’їдуть трохи пізніше».

«Ми розглядаємо мінімальний бюджет – 10 мільйонів гривень. Частина коштів надійде від спонсорських контрактів ФБУ. Ми створимо франшизу і з її допомогою будемо виплачувати гравцям зарплату».

Наступний баскетбольний сезон в Україні стартує 3-4 жовтня, коли розіграють Фінал чотирьох Кубка України. Суперліга почне матчі тижнем пізніше – 10-11 жовтня.

Попередній сезон через пандемію COVID-19 довелося закінчити достроково. Чемпіоном України був визнаний лідер регулярного чемпіонату Дніпро.