Дніпро потрапив в четверту корзину кваліфікації Ліги чемпіонів

Чемпіон України незабаром дізнається своїх суперників.

ФІБА проведе 15 липня жеребкування кваліфікації та основного етапу Ліги чемпіонів.

Раніше було затверджено склад учасників турніру наступного сезону. Серед них є і представник України. «Дніпро» стартуватиме в кваліфікації.

На основному груповому етапі гратимуть 32 команди в чотирьох групах. Уже визначено за рейтингом клубів та країн 28 команд основного етапу. Ще чотири мають визначитися за підсумками кваліфікації серед 16-ти претендентів.

Дніпро потрапив на жеребкування в четвертий кошик. За правилами процедури в суперники їм дістануться команди з першого кошика. То ж у першому раунді кваліфікації «Дніпро» може зустрітися з польським «Анвілом», нідерландським «Гронінгеном», швейцарським «Фрібургом» чи литовським «Нептунасом». Останній посідає високе восьме місце серед усіх клубів Ліги чемпіонів.

У разі успіху на старті, в другому раунді кваліфікації «Дніпро» гратиме матч-відповідь вдома.

Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 15 та 18 вересня. Другого раунду – 22 та 25 вересня