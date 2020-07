Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією

Кобі Брайант трагічно загинув 26 січня після падіння вертольота. На борту повітряного судна крім п'ятикратного чемпіона НБА з Лейкерс і дворазового олімпійського чемпіона також знаходилися його 13-річна дочка і ще семеро людей.

Чергове підтвердження масштабності постаті Брайанта відбулося на церемонії вручення премії Еммі – телевізійного аналога знаменитого Оскара.

Recognizing his legacy of philanthropy, community building & inspiration extending beyond the basketball court, the Governors Award goes to @KobeBryant. Legendary composer & friend John Williams accepts the award on behalf of the Bryant family at the #LAEmmys sponsored by KIA. pic.twitter.com/xaC784aeHS