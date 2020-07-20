Кобі Брайанта посмертно нагородили престижною премією

Пам'ять про легендарного баскетболіста продовжує жити.

Кобі Брайант трагічно загинув 26 січня після падіння вертольота. На борту повітряного судна крім п'ятикратного чемпіона НБА з Лейкерс і дворазового олімпійського чемпіона також знаходилися його 13-річна дочка і ще семеро людей.

Чергове підтвердження масштабності постаті Брайанта відбулося на церемонії вручення премії Еммі – телевізійного аналога знаменитого Оскара.

Recognizing his legacy of philanthropy, community building & inspiration extending beyond the basketball court, the Governors Award goes to @KobeBryant. Legendary composer & friend John Williams accepts the award on behalf of the Bryant family at the #LAEmmys sponsored by KIA. pic.twitter.com/xaC784aeHS — Television Academy (@TelevisionAcad) July 19, 2020

Культового баскетболіста посмертно удостоїли премії за «благодійність, внесок в розвиток місцевих громад й натхнення».

Від імені родини Кобі Брайанта нагороду один баскетболіста – відомий композитор Джон Вільямс.

26 січня 2020 року в 9:06 ранку за Тихоокеанським часом приватний вертоліт Sikorsky S-76 вилетів з аеропорту Джона Уейна в окрузі Оріндж, Каліфорнія, з 9 пасажирами на борту: Кобі, його 13-річна дочка Джанна, 6 друзів сім'ї і пілот. Група прямувала в аеропорт камарилья в окрузі Вентура, Каліфорнія, щоб взяти участь в баскетбольному матчі в Mamba Sports Academy в місті Таузанд-Окс.

О 9:45 ранку вертоліт врізався в схил гори в Калабасасі, приблизно в 30 милях (48 кілометрах) на північний захід від центру Лос-Анджелеса, і загорівся. Кобі Брайант, його дочка Джанна і семеро інших людей, що знаходилися на борту, загинули. Початкові повідомлення вказували на те, що в момент події на пагорбах Калабасас стояв густий туман. Очевидці також повідомляли про те, що судячи по звуках, пілот вертольота намагався виправити ситуацію до самого зіткнення.