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Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 скасований

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 скасований
Оновлено 12:04 Сьогодні Телеграф Укринформ
ФІБА скасувала чемпіонат Європи з баскетболу 3х3.

З огляду на негативну динаміку поширення коронавируса, ФІБА скасувала проведення чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Змагання повинні були відбутися 24-26 вересня в бельгійському місті Антверпен. До участі в них готувалися чоловічий та жіночий національні збірні України.

На чемпіонаті Європи минулого року українські збірні фінішували восьмими. Обидві наші національні команди мають в активі бронзові комплекти медалей за виступи на попередніх чемпіонатах Європи 3х3.

Як повідомлялося, раніше ФІБА також скасувала молодіжні чемпіонати світу з баскетболу 3х3 в Китаї (U23) і Угорщині (U18), а також продовжила термін заморозки рейтингу в баскетболі 3х3.

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Баскетбол, Спорт, ФИБА.

Автор:

Телеграф
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