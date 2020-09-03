НБА: визначилися всі півфінальні пари

Визначилися всі півфінальні пари конференцій північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Останнім учасником третього раунду плей-офф став "Х'юстон Рокетс".
Команда зі штату Техас здобула перемогу над клубом "Оклахома-Сіті Тандер" в сьомому матчі протистояння - 104: 102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22). Рахунок в серії - 4: 3.
1/2 фіналу Західної конференції:
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Х'юстон Рокетс"
"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Кліпперс".
1/2 фіналу Східної конференції:
"Мілуокі Бакс" - "Майамі Хіт"
"Бостон Селтікс" - "Торонто Репторс".