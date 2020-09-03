Скачать
Четвер, 03.09.2020
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Украинка Марта Костюк впервые пробилась в третий круг US Open
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Слова Шевченко перед матчем со Швейцарией
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

НБА: визначилися всі півфінальні пари

НБА: визначилися всі півфінальні пари
Оновлено 14:48 Сьогодні Телеграф
Стали відомі всі півфінальні пари конференцій НБА.

Визначилися всі півфінальні пари конференцій північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Останнім учасником третього раунду плей-офф став "Х'юстон Рокетс".

Команда зі штату Техас здобула перемогу над клубом "Оклахома-Сіті Тандер" в сьомому матчі протистояння - 104: 102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22). Рахунок в серії - 4: 3.

1/2 фіналу Західної конференції:

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Х'юстон Рокетс"

"Денвер Наггетс" - "Лос-Анджелес Кліпперс".

1/2 фіналу Східної конференції:

"Мілуокі Бакс" - "Майамі Хіт"

"Бостон Селтікс" - "Торонто Репторс".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Баскетбол, НБА, Спорт.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція прес-конференції Шевченка (Відео)
02 Офіційно: Динамо віддало гравця в Шахтар
03 Ястремська покинула US Open 2020 (Відео)
04 Неймар і ще дві зірки ПСЖ здали позитивний тест на коронавірус
05 НБА: визначилися всі півфінальні пари
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся