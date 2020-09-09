Фантастичні рекорди вдалося встановити Леброну Джеймсу

ЛеБрон вийшов на перше місце в історії НБА за перемогами в плей-офф.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрав 36 очок, 7 підбирань, 5 передач, 4 блок-шота в третьому матчі серії півфіналу Західної конференції НБА з «Х'юстон Рокетс» (112: 102).

Леброн добув 162-ту перемогу за кар'єру в плей-офф, що дозволило йому вийти на перше місце в історії за цим показником. Раніше Джеймс ділив лідерство з Дереком Фішером (161 перемога). Джеймс також випереджає таких легенд НБА, як Тім Данкан (157 перемог), Роберт Оррі (155), Карім Абдул-Джаббар (154), Тоні Паркер (137), Скотті Піппи (136), Ману Джинобілі (135), Кобі Брайант ( 135) і Шакіл О'Ніл (129). З діючих гравців НБА тільки Леброн подужав позначку 100 перемог в постсезона. Леброн виграв 65,6% матчів в плей-офф. Це найвищий показник в історії НБА серед 10 гравців, які зіграли не менше 200 зустрічей в постсезона.

«Лейкерс» вийшли вперед у серії плей-офф з «Х'юстоном» - 2-1.