В українському баскетбольному клубі спалах коронавірусу

Повідомляється, що у двох баскетболістів харків'ян виявили COVID-19.
Позитивні тести були зроблені ще до виїзду команди на турнір в Запоріжжі. В результаті гравці і тренерський штаб Харківського Сокола пішли на самоізоляцію, а два заражених баскетболіста будуть перебувати під наглядом лікарів.
Через кілька днів вся команда пройде повторне тестування.
Розклад матчів Меморіалу В'ячеслава Гаврилова:
11 вересня
19:20 - Миколаїв - Запоріжжя
12 вересня
16:30 - Миколаїв - Прометей
13 вересня
13.00 - Запоріжжя - Прометей