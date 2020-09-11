В українському баскетбольному клубі спалах коронавірусу

Харківські Соколи знялися з Меморіалу Гаврилова через спалах коронавірусу в клубі. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Повідомляється, що у двох баскетболістів харків'ян виявили COVID-19.

Позитивні тести були зроблені ще до виїзду команди на турнір в Запоріжжі. В результаті гравці і тренерський штаб Харківського Сокола пішли на самоізоляцію, а два заражених баскетболіста будуть перебувати під наглядом лікарів.

Через кілька днів вся команда пройде повторне тестування.

Розклад матчів Меморіалу В'ячеслава Гаврилова:

11 вересня

19:20 - Миколаїв - Запоріжжя

12 вересня

16:30 - Миколаїв - Прометей

13 вересня

13.00 - Запоріжжя - Прометей