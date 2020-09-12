В НБА буде новий чемпіон (Відео)

В ніч з 11 на 12 вересня (час київський) в НБА відбулося два матчі серії плей-офф.

Чемпіони минулого сезону Торонто Репторс програли у вирішальному матчі серії плей-офф Бостон Селтікс. Зустріч, що проходила в Орландо (штат Флорида, США), завершилася з рахунком 87:92. Таким чином, Бостон виграв серію з рахунком 4: 3 і відправився в фінал Східної конференції, де команду очікує дуель з Майамі.

Торонто - Бостон 87:92 (27:26, 19:24, 25:22, 16:20)

В іншому матчі серії плей-офф НБА Лос-Анджелес Кліпперс поступився Денвер Наггетс. Гра, що проходила в американському Кіссіммі, завершилася перемогою Денвера з рахунком 105: 111. Цей успіх дозволив Наггетс скоротити відставання в рахунку в серії (2: 3)

Кліпперс - Денвер 105: 111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38)

Наступний матч серії запланований на неділю, 13 вересня. Початок гри о 20:00 за київським часом.