Усик: Влаштуємо з Чісорою хороше шоу

Новини спорту:Український боксер готовий до поєдинку з британцем.

Український боксер надважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) прокоментував майбутній поєдинок проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO).

«До кінця ще не відчув надважку вагову категорію. Бій з Дереком Чісорою буде великим випробуванням для мене, і я буду старанно готуватися до нього, так само як я готуюся до всіх поєдинків.

Дивився його поєдинок, коли він бив по обличчю Віталія Володимировича, а потім плювався водою в Володю. Думаю, що він вже переріс ці дитячі витівки і буде більш серйозно до всього ставитися.

Думаю, що ми влаштуємо хороше шоу для фанатів боксу і люди отримають заряд позитиву, подивившись його.

Чи готовий я до його витівок? Звісно», - сказав Олександр.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора відбудеться 23 травня на «O2 Arena» в Лондоні.