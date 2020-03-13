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Усик: Влаштуємо з Чісорою хороше шоу

Усик: Влаштуємо з Чісорою хороше шоу
17:39 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Matchroomboxing Фото: Twitter

Новини спорту:Український боксер готовий до поєдинку з британцем.

Український боксер надважкої ваги Олександр Усик (17-0, 13 КО) прокоментував майбутній поєдинок проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO).

«До кінця ще не відчув надважку вагову категорію. Бій з Дереком Чісорою буде великим випробуванням для мене, і я буду старанно готуватися до нього, так само як я готуюся до всіх поєдинків.

Дивився його поєдинок, коли він бив по обличчю Віталія Володимировича, а потім плювався водою в Володю. Думаю, що він вже переріс ці дитячі витівки і буде більш серйозно до всього ставитися.

Думаю, що ми влаштуємо хороше шоу для фанатів боксу і люди отримають заряд позитиву, подивившись його.

Чи готовий я до його витівок? Звісно», - сказав Олександр.

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Нагадаємо, бій Усик - Чісора відбудеться 23 травня на «O2 Arena» в Лондоні.

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Дерек Чисора, Бокс, Олександр Усик, Бокс новини.
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