Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли

Новини спорту:18 квітня у Брукліні (США) повинен був відбутися бійцівський турнірі UFC 249.

Про це повідомив офіційний сайт UFC. Організатори змагань вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменів та вболівальників.

Також офіційну заяву UFC опублікував у своєму твіттері.

Рішення було прийнято відповідно до вказівок Атлетичної комісії штату Нью-Йорк (NYSAC), а також відповідно до обмежень штату Нью-Йорк, що забороняють проведення великих громадських заходів, – йдеться у заяві.

Бій між спортсменами зривався чотири рази. Попередній раз бій не відбувся у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.

За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

Раніше повідомлялось, що бій може відбутись, але в іншій країні.

Що таке UFC?

Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їх сучасному вигляді.