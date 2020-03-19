Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли

Про це повідомив офіційний сайт UFC. Організатори змагань вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменів та вболівальників.
Також офіційну заяву UFC опублікував у своєму твіттері.
.@UFC statement on #UFC249 ⤵️:https://t.co/8GWVxKGkBv— UFC News (@UFCNews) March 19, 2020
Рішення було прийнято відповідно до вказівок Атлетичної комісії штату Нью-Йорк (NYSAC), а також відповідно до обмежень штату Нью-Йорк, що забороняють проведення великих громадських заходів, – йдеться у заяві.
Раніше повідомлялось, що бій може відбутись, але в іншій країні.
Що таке UFC?
Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їх сучасному вигляді.