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Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли

Бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона через пандемію коронавірусу перенесли
11:06 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини спорту:18 квітня у Брукліні (США) повинен був відбутися бійцівський турнірі UFC 249.

Про це повідомив офіційний сайт UFC. Організатори змагань вирішили не ризикувати здоров'ям спортсменів та вболівальників.

Також офіційну заяву UFC опублікував у своєму твіттері.

Рішення було прийнято відповідно до вказівок Атлетичної комісії штату Нью-Йорк (NYSAC), а також відповідно до обмежень штату Нью-Йорк, що забороняють проведення великих громадських заходів, – йдеться у заяві.

  • Бій між спортсменами зривався чотири рази. Попередній раз бій не відбувся у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.
  • Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.
  • За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

Раніше повідомлялось, що бій може відбутись, але в іншій країні.

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Що таке UFC?

 Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах. Чемпіонат UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їх сучасному вигляді.

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Фергюсон, Спорт, Бокс, Хабиб, Перенесено, Коронаврус.
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