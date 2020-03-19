23 травня в Лондоні на "O2 Arena" запланований поєдинок Усика проти Чісори

Новини спорту:Дерек швидко втомиться під бомбардуваннями Олександра.

Багато хто говорить про неймовірно серйозний тест для українця, хоча британець є боксером, який давно вже вийшов у тираж. Розповідаємо найважливіше, що потрібно знати про суперника Олександра.

Що потрібно знати про Чісору?

Дерек Чісора в профі з 2007 року. В ті часи Усик лише готувався до своєї першої Олімпіади, з якої вилетів, програвши Клементе Руссо. Першу поразку британець отримав через чотири роки після дебюту, зустрівшись зі своїм земляком.

Суперником Чісори став довготелесий, як тоді здавалося, незграбний і трохи засмиканий Тайсон Ф'юрі. "Циганський король" перестріляв Чісору за очками, після чого Дерек виграв у маловідомого суперника, програв розділеним рішенням суддів Роберту Хеленіусу і вийшов на Віталія Кличка.

Епопею з Кличком-старшим, думається, пам'ятають усі. Гучні заяви, ляпас на фінальній зустрічі віч-на-віч і струмінь води, пущений з рота Дерека в обличчя Володимиру Кличку. Багато хто чекав повного побиття від Віталія, але у нього не вийшло. Чісора, звичайно, програв без шансів, але і не впав. Щоправда, Кличко був уже на спаді.

Після поразки на прес-конференцію прийшов Девід Хей, зав'язалася словесна перепалка, а пізніше і бійка, в якій, в основному, били Дерека, але найбільше прилетіло тренеру Хея, якому розбили голову. До речі, Чісору затримала поліція Німеччини після цієї бійки, а призвіднику в особі Девіда вдалося спокійно полетіти з країни.

Через п'ять місяців Чісора і Хей зустрілися в рингу: в руках Девіда вже не було пляшки, а Чісора не кидався підручними засобами, але все одно програв. У п'ятому раунді Хей знатно поваляв співвітчизника по рингу і здалося, що Дереку час закінчувати з боксом.

Але після цього він виграв п'ять поєдинків ( в Ектора Авілла, Маліка Скотта, Едмунда Гербера, Ондрея Палу і Кевіна Джонсона). Чотири з п'яти - достроково. На секунду навіть здалося, що Чісора - реальний претендент на чемпіонство, але тут на шляху зустрівся Тайсон Ф'юрі. Так, вдруге.

Барвистою або цікавою ту зустріч назвати складно. Бійці возилися, а потім Дерек відмовився від продовження бою. У 2014-му Чісорі був уже 31 рік. За спиною кілька поразок у важливих поєдинках проти топів і багато хто почав ховати британця. Але не тут-то було знову.

Дерек перемагає п'ять разів поспіль суперників з третього ешелону і виходить на Кубрата Пулєва - поразка. Так, розділеним рішенням суддів, але все ж. Знову перемога, після якої йде поразка - цього разу проти Ділліану Вайту. Знову розділеним рішенням суддів. Хлопці багато і розмашисто били один одного, але Вайт був трохи кращим, а кидання столом на прес-конференції від Чісори так і залишилося струсом повітря.

Трохи пізніше Дерек знову програв - непереможеному Агіту Кабаелу, після чого його всі знову поховали. Втретє і знову рано. Британець повернувся, прибив Закарія Азузі та Карлоса Такама, але потім нарвався на лівий боковий від Ділліана Вайта в одинадцятому раунді - нокаут. Кінець? Знову ні.

Чісора повернувся, щоб стати ще трохи кращим. Зараз у британця серія з трьох перемог - одна за очками, дві достроково. Причому імена переможених боксерів цілком серйозні: Артур Шпилька і Девід Прайс. Чи достатньо цього, щоб перемогти Усика? Навряд чи.

Чісорі давно пора на спочинок

Дерек так і не зумів стати чемпіоном світу і не стане, якщо не трапиться лакі-панч. Якщо дивитися на послужний список британця, Дерек програв абсолютно всім топ-суперникам:

Віталій Кличко (поразка за очками), Девід Хей (поразка нокаутом), Тайсон Ф'юрі (поразки за очками і відмовою від продовження бою), Ділліан Вайт (поразки за очками і нокаутом). Сюди включаємо ще й непоганих Роберта Хеленіуса з Агітом Кабаелом.

Справедливості заради варто сказати, що Чісора і перемагав хороших боксерів, а не лише програвав, але в послужному списку більше поразок проти топів у важливих поєдинках за титул, ніж перемог. Тобто, Дерек - вічний андердог, який ось-ось стане чемпіоном і ніяк не складається.

Багато хто, включаючи самого Усика, всерйоз сприймають Чісору, як головний тест у супертяжах. Якщо порівнювати з Візерспуном, то ясна річ. Але чи буде він серйознішим за те, що Олександр бачив у крузервейті? Крутішим від тих же Белью або Гассієва? Ось тут вже питання.

Дерек - хороший боксер. Яскравий, ударний, важкий, але не топ-рівня. У нього посередні ноги, занадто розмашисті удари і зрозумілий план на бій: зламати суперника. Той же Гассієв є набагато більш класним боксером, ніж Чісора. А Белью більш різноманітний і незвичайний, ніж Дерек.

У підсумку, все скочується до того, чи витримає Чісора темп Олександра і чи зламається Усик під фізичною силою британця. Звичайно, другий варіант можливий. У супертяжах один удар перевертає будь-якого за секунду. Тим більше, такі важкі кулаки, як у Дерека. Але чи влучить він?

Чісора небезпечний у перших раундах, коли є сили тиснути і багато бити. Артур Шпилька впав уже в другому раунді, а Девіда Прайса британець бив чотири раунди, поки кут не відмовився від продовження бою. Усику важливо грамотно відпрацювати ці кілька раундів, а далі підвищувати і підвищувати темп, поки Дерек не дасть збій. Це точно трапиться, варто лише дати британцю вимахатися.

Звичайно, Чісора - не мальчик для биття. Він є одним з найдосвідченіших суперників Усика. Він сильний, важкий і просто хороший боксер. Але чи достатньо цього, щоб перемогти топового Олександра? Дуже навряд чи.

А чи відбудеться бій?

Звичайно, коронавірус може поховати всі плани, але поки панікувати рано. Та й взагалі панікувати не варто. Боксери зустрінуться в травні - це ще два місяці. В гіршому випадку, поєдинок може пройти без глядачів, хоча в це не віриться. По-перше, надто дорога і велика "O2 Arena" для цього. По-друге, Едді Хірн сказав, що такого не буде.

Звичайно, перенесення не піде на руку Усику. Він поза рингом більше ніж півроку. Пора б уже пробувати себе далі, а не сидіти і чекати. Але в перенесення поки не віриться. Занадто багато часу до поєдинку і занадто багато варіантів, як можна обійти практично будь-який карантин.

Хочеться вірити, що в найближчі два місяці все припиниться і ми, нарешті, побачимо класний український бокс.