Поєдинок Усик - Чісора може відбутися пізніше

Новини спорту:Спочатку бій Усика і Чісори запланували на 23 травня в Лондоні.

Промоутер Едді Гірн заявив, що бій між українцем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою може не відбутися в запланований час. В даний момент існує ймовірність перенесення поєдинку на кінець червня, або ж на початок липня, повідомляє fightnews.com.

Спочатку бій Усика і Чісори запланували на 23 травня в Лондоні. Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

Також перенесуть поєдинок Ентоні Джошуа і Кубрата Пулєва . Нова орієнтовна дата – кінець липня.

Нагадаємо, бій Джошуа – Пулєв запланований на 20 червня на лондонському стадіоні «Тоттенгем», а бій Усик – Чісора – на 23 травня на лондонські Арені О2.