Опонент Усіка відреагував на відстрочку поєдинку

Напередодні Британська рада з контролю за боксом в зв'язку з пандемією коронавіруса прийняла рішення скасувати всі боксерські поєдинки, заплановані на травень.

Під перенесення потрапив і бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) з Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Боксери повинні були вийти на ринг 23 травня в Лондоні.

War is still coming just a little later than planned. Stay home, stay safe #warchisora pic.twitter.com/fIQOCaFLvm

— Derek Chisora (@DerekWarChisora) March 30, 2020