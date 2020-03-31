Опонент Усіка відреагував на відстрочку поєдинку

Новини спорту:За словами Чісори, все відбудеться, але трохи пізніше, а зараз варто зберегти себе.

Напередодні Британська рада з контролю за боксом в зв'язку з пандемією коронавіруса прийняла рішення скасувати всі боксерські поєдинки, заплановані на травень.

Під перенесення потрапив і бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) з Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Боксери повинні були вийти на ринг 23 травня в Лондоні.

War is still coming just a little later than planned. Stay home, stay safe #warchisora pic.twitter.com/fIQOCaFLvm — Derek Chisora (@DerekWarChisora) March 30, 2020

"Війна все ще відбудеться, просто трохи пізніше, чим планувалося. Залишайтеся вдома, залишайтеся в безпеці", - написав Чісора в Твіттері.

Нова дата бою Усик-Чісора ще невідома, але поєдинок точно не відбудеться раніше липня.