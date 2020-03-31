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Вівторок, 31.03.2020
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Опонент Усіка відреагував на відстрочку поєдинку

Опонент Усіка відреагував на відстрочку поєдинку
15:19 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:За словами Чісори, все відбудеться, але трохи пізніше, а зараз варто зберегти себе.

Напередодні Британська рада з контролю за боксом в зв'язку з пандемією коронавіруса прийняла рішення скасувати всі боксерські поєдинки, заплановані на травень.

Під перенесення потрапив і бій Олександра Усика (17-0, 13 КО) з Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Боксери повинні були вийти на ринг 23 травня в Лондоні.

"Війна все ще відбудеться, просто трохи пізніше, чим планувалося. Залишайтеся вдома, залишайтеся в безпеці", - написав Чісора в Твіттері.

Бій Усик - Чісора перенесено на невизначений термін

Нова дата бою Усик-Чісора ще невідома, але поєдинок точно не відбудеться раніше липня.

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Дерек Чисора, Бокс, Карантин, Новини боксу, Олександр Усик, Коронавірус, Усик - Чисора.
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