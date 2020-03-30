Бій Усик - Чісора перенесено на невизначений термін

Новини спорту:Можливо, бій перенесуть на кінець липня, але офіційної дати поєдинку поки що немає.

Бій Олександр Усик - Дерек Чісора, який повинен був відбутися 23-го травня, перенесено на не визначений термін.

Про це повідомила прес-служба Matchroom Boxing.

У понеділок Британська комісія з контролю за боксом через пандемію коронавірусу заборонила проводити будь-які поєдинки в країні до кінця травня, тому бій очікувано перенесли.

Нова дата поєдинку поки не названа.

При цьому промоутери перенесли бій Ділліан Вайт - Олександр Повєткін, який повинен був пройти 2-го травня, але вже назвали нову дату - 4 липня.

Ймовірно, бій українця перенесуть мінімум на кінець липня, що має посунути і поєдинок Ентоні Джошуа - Кубрат Пулєв, намічений на 20-е червня.