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Четвер, 26.03.2020

Усик запустив новий челендж з монетами (Відео)

Український суперважковаговик Олександр Усик запропонував своїм фанатам розвагу під час карантину. Боксер запустив новий челендж в своєму Instagram: необхідно зловити чотири монети одним рухом руки: "Друзі! Давайте урізноманітнимо період карантину і перевіримо свої фізичні можливості! Спробуйте зловити монети або інші предмети, креативно жонглювати чи, може, інший подібний метод вправ! Відзначайте мій акаунт з хеш-тегом #UsykChallenge. Найкумедніші і креативні варіанти будуть опубліковані у мене в сторіс. Бажаю всім міцного здоров'я в цей непростий період!"
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