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Субота, 04.04.2020
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Бій Усик – Чісора перенесли на липень (Відео)

Бій Усик – Чісора перенесли на липень (Відео)
17:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, назвав орієнтовний термін поєдинку українця з Дереком Чісорою.

Британський боксер залишається пріоритетним варіантом для найближчого бою Усика, повідомляє VideoBoxing.

«Щодо дати - вона конкретна лише на папері. 23 травня - це була конкретна дата, в конкретному місці, з конкретним суперником. Ми навіть встигли зробити прес-конференцію. Зараз ми не можемо зазирнути в майбутнє, і якщо карантин триватиме, то нова дата відходитиме все глибше.

Ми можемо визначити якусь формальну дату. Попередньо це буде липень. Якщо все владнається з пандемією, то ми вийдемо на дату і місце вже в липні місяці.

З усіх високорейтингових боксерів саме Чісора є найоптимальнішим варіантом. Він британець і дуже популярний», - розповів Красюк.

Нагадаємо, бій Усика з Чісорою планувався на 23 травня в Лондоні. Поєдинок перенесли після того, як Британська комісія з контролю за боксом заборонила проводити бої в країні до кінця травня через пандемію коронавірусу.

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Поєдинок з британцем стане для Олександра другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

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Чисора, Бокс, Усик, Бій.
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