WBC поки не прийняла остаточного рішення про повернення Хейні звання чемпіона

Новини спорту:Маурісіо Сулейман, за словами журналіста, підтвердив, що організація отримали від Хейні лист із проханням відновити його у статусі чемпіона.

Всесвітня боксерська рада (WBC) поки не прийняла остаточного рішення про повернення Девіну Хейні звання чемпіона у легкій вазі. Про це повідомив американський журналіст Ден Рафаель, спираючись на заяву президента WBC Маурісіо Сулеймана.

"Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив ESPN, що, всупереч нещодавнім повідомленням, організація не відновила Девіна Хейні в статусі чемпіона світу в легкій вазі. Хейні звільнив титул і був визнаний "чемпіоном у відпустці" в листопаді через травму плеча, яка не дозволила йому провести обов'язковий захист. Сулейман підтвердив той факт, що Хейні подав прохання, але додав, що рішення поки не прийнято", - передає слова журналіста XSPORT.

Раніше повідомлялося, що титул чемпіона WBC у легкій вазі мали оскаржувати британський боксер Люк Кемпбелл і домініканець Хав'єр Фортуна, але поєдинок яких був скасований через пандемію коронавірусу.

"Після цього ми запросили медичний звіт про його травму. Як тільки ми отримаємо відповідь, WBC розгляне це питання і прийме необхідні заходи. Поєдинок Кемпбелл - Фортуна вже санкціонований, контракт укладений, і ми приймемо це до уваги", - зазначив президент WBC.

Нагадаємо, що в легкому дивізіоні виступає український боксер Василь Ломаченко, який є "франчайзинговим чемпіоном" WBC.