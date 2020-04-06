Коронавірус зіпсував заплановані бої українським топ-боксерам

Новини спорту:Коронавірусна інфекція Covid-19 не збавляє обертів, причому активно поширюється саме в Європі та США — місцях, де сфокусовано практично весь світовий спорт.

Ясна річ, що це не могло не торкнутися й світу боксу. У нас у боксі досить потужне представництво топових боксерів. Тож подивімося, як вони реагують на світові події і що на них чекає в найближчому майбутньому

В українського боксера Олександра Усика (17–0, 13 КО), заплановано бій з британцем Дереком Чісорою (32–9, 23 KO) на 23 травня в Лондоні, причому рішення щодо дати ухвалювали наприкінці лютого, коли коронавірус активно поширився Європою. Тоді здавалося, що дату вибрано досить близько як для масової події. Можливо, причиною цього було те, що самі англійці стримано поставилися до коронавирусу і його активного поширення. Ба більше, на відміну від ряду країн, спочатку британці налаштовувалися і зовсім відмовитися від якихось обмежень і заборон, розраховуючи, що в країні перехворіє до 80% населення, але з мінімізацією летальних випадків. Проте вже в середині березня прем'єр-міністр країни Борис Джонсон не витримав критики всередині країни та з боку ВООЗ і піддався на впровадження карантинних заходів подібно до того, що вже було зроблено в країнах Європи і США трохи раніше. Виходячи з того, що футбол вже переніс терміни відновлення сезону з 4 на 30 квітня і матчі планують без глядачів, то в проведення великого боксерського шоу лише за три тижні після можливого виходу з паузи віриться дуже слабо.

Важливо зазначити, що на кону запланованого поєдинку немає титулів. Усик є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBO, яким володіє британець Ентоні Джошуа. Для нього це буде проба пера проти компетентного боксера, пік якого вже минув, а ім'я ще залишилося.

Промоутер суперважкоатлета Олександра Усика Олександр Красюк під час подання бою з Дереком Чісорою і дуелі поглядів боксерів зазначив:

"Багато хто стверджує, що Чісора — це найкращий варіант для Усика з погляду адаптації до надважкої ваги. Я з цим згоден. Але я точно не погоджуся з тими, хто каже, що бій із Чісорою буде легким для Олександра. Переконаний, це буде один із найскладніших викликів у кар'єрі Усика".

Поки в Усика в активі лише один бій у хевівейті. У жовтні він почав "живими" перемогою над Чаззом Візерспуном у сьомому раунді. Чісора свій останній бій провів також у жовтні й переміг Девіда Прайса технічним нокаутом у поєдинку за титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Підготовка Усика до поєдинку відбувається за планом, сам боксер дивується щодо паніки довкола й тільки протягом цього тижня був дуже активним у медіапросторі. Як сказав він сам у своєму прямому ефірі інстаграма, "я нині достатньо хайпую". І з цим важко не погодитися.

Якщо коротко, то Усик пропонує не звертати увагу на паніку, виїжджати за місто, купатися в басейні з хлоркою, пити воду з-під крана, жити з розумом і миром у серці, молитися і називати його "Александром", а не "Олександром".

Судячи з усього, Усику зараз трохи нудно, і він ще багато чого може наговорити. Не тільки віршами. Очевидно, що йому хочеться активного графіка боїв, якого може не бути цього року. Добре, якщо з Чісорою бій вдасться провести. Промоутер бою Едді Гірн вже зазначив, що травневий бій має резервні дати в червні, але чи буде краще в червні — ось у чому питання. Вже нині відомо, що титульний бій володаря поясів WBA, IBF, WBO і IBO британця Ентоні Джошуа та болгарина Кубрата Пулєва, спочатку запланований на 20 червня, не відбудеться через пандемію коронавірусної інфекції. Нової дати перенесення немає, все залежить від динаміки в боротьбі з вірусом. Організатори бою припускають, що це може бути кінець року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram thanks for all @saidtaghmaoui Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Янв 2020 в 12:39 PST

Проблеми з боєм можуть виникнути й у Василя Ломаченка. Бій Ломаченка проти Лопеса запланованр на 30 травня 2020 року в Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден". За деякими даними, Лома міг би отримати за цей бій щонайменше 4,5 млн дол. Але це якщо уникнути переносів дати та місця проведення. У США нині коронавірус набирає такого темпу, який може і Європі здатися легкою прогулянкою. Вже нині 15 тис. хворих, а враховуючи, що в Штатах медицина платна, а сама країна виявилася не готовою до запобігання поширенню вірусу і до профілактики, то перспективи так собі. Як у Китаї - не вийде. Може, саме тому в усіх штатах нині населення активно скуповує не тільки продукти харчування і туалетний папір, а й зброю. Нью-Йорк при цьому є лідером країни за кількістю заражених. Шанси на поєдинок Ломаченка в останні дати травня ще менш ймовірні, ніж бій Усика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бегаю по Луне. #runningonthemoon#gvozdyk#teamgvozdyk. Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 27 Фев 2020 в 8:22 PST

Можливо, саме через це чемпіон WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Лопес вже встиг з цього приводу обуритися:

"З Ломаченком було важко домовитися. Він хотів більший відсоток прибутку. Ми довго вели переговори, а коли це сталося, вони відправили його назад в Україну. Я нічого не розумію, я просто засмучений від того, як він підходить до зобов'язань. Я хочу провести цей бій для фанатів, але ми не збираємося чекати на Ломаченка".

Відомо, що Лопес планує перейти в більш важку вагу, а стримує його лише одна незавершена справа - бій з нашим чемпіоном. Тепер уже колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик мав повернутися в ринг в андеркарті бою між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом. Українець зізнався, що планував провести поєдинок з американцем Джессі Гартом, однак тепер через пандемію коронавірусу їхній поєдинок не відбудеться. Тому він продовжує тримати себе у формі і рефлексує з приводу своєї поразки, першої і єдиної в професійній кар'єрі в поєдинку з Артуром Бетербієвим.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик розраховує провести реванш з чемпіоном WBC і IBF. Але для того щоб домогтися цього бою, потрібні проміжні поєдинки, тому нинішній простій для Гвоздика є удвічі болючим.

Фактично все за планом відбувається у Дениса Берінчика. Він встиг провести поєдинок в ТРЦ "Термінал" 23 лютого, в якому переміг Сармієнто одноголосним рішенням суддів і захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі. Це вже третій успішний захист Дениса (13-0, 7 КО). Про його подальші плани і заплановані бої поки нічого не відомо. Найпевніше, вже після карантину.

У боксі не така критична ситуація, як у командних видах спорту або тенісі, через те, що тут немає такої інтенсивності подій. За найгіршого розкладу наші боксери залишаться без боїв або проведуть один бій за рік. Красюк, промоутер Усика, не так давно зазначав, що коли Олександр провів три бої за рік, то його нудило від боксу. Очевидно, що у 2020-му таких проблем не виникне.

Ну і наостанок хвилинка прекрасного. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі та мер Києва Віталій Кличко закликає не сумувати і не втрачати в такій ситуації почуття гумору. У своєму сторіс-інстаграм він показав, що миє не тільки руки, але й боксерські рукавички.