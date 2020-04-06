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Тайсон Ф'юрі знає, чому Вайлдер погодився на третій бій

Тайсон Ф'юрі знає, чому Вайлдер погодився на третій бій
14:06 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Новини спорту:Британець вважає, що американець не бачить перспектив для перемоги.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) розповів, чому Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) погодився взяти участь в їх третьому бою, незважаючи на повну декласацію в другому поєдинку .

«Я був здивований цим рішенням, оскільки наш поєдинок виявився одностороннім. Вайлдер не виграв жодної секунди у другому бою, однак це швидка гра, у нас короткі кар'єри. Як то кажуть: "Куй залізо, поки гаряче". Вайлдеру вже 34 роки. Як багато великих боїв залишилося у Деонтея після домінування в дивізіоні, яке у нього було?

Я знаю, звідки прийшов Вайлдер. Розумію, що у нього, ймовірно, багато неоплачених рахунків. Я не знаю про особисті обставини Вайлдера, але я бачив всіх цих американських бійців і спортсменів. Вони завжди ведуть спосіб життя рок-зірок, навіть якщо такими не є. Вони дуже швидко витрачають величезні суми грошей. Просто подивіться на Майка Тайсона. Він витратив мільярд доларів або щось на зразок цього.

Так що я впевнений, що з фінансової точки зору для Вайлдера третій бій виглядає привабливо. Сумніваюся, що його тягне перспектива вийти в ринг і бути знищеним ще раз.

Думаю, що Вайлдер вирішив битися втретє тільки заради грошей", - сказав Ф'юрі.

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Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 лютого в Лас-Вегасі британський боксер надважкої ваги Тайсон Ф'юрі знищив у реванші американця Деонтея Вайлдера і відібрав у нього чемпіонські пояси за версією WBC і The Ring. Американець двічі побував у нокдауні, а в сьомому раунді його кут викинув рушник.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Бокс новини, Деонтей Вайлдер.
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