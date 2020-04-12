Боксер Флойд Мейвезер оголосив про старт тренерської кар'єри

Новини спорту:Мейвезер є непереможним колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.

За словами колишнього чемпіона світу, смерть його дядька Роджера стала причиною рішення старту тренерської кар'єри.

"Моя мета - стати найкращою версією себе. Я хочу докласти свій внесок на цій землі. Я хочу допомогти людям побачити потенціал в собі, щоб вони могли поділитися ним зі світом. У зв'язку зі смертю мого дядька Роджера Мейвезера я відчув натхнення допомагати тим, хто поруч зі мною. У мене неймовірні тренери, серед яких були мій тато і дядько. Я новачок в тренерському ремеслі, і до сих пір я працював з людьми без досвіду в боксі. Тому ми ростемо разом. Але я обіцяю, що буду одним з кращих тренерів в світі", - наголосив Мейвезер.