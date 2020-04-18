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Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою

Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою
07:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF британець Ентоні Джошуа викликав на бій володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

Якщо ти дійсно хочеш довести, що ти номер один, давай бийся зі мною. У мене є інші пояси, так що це має сенс. Я об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі, Ф'юрі - чемпіон WBC. Для чого потрібен наш бій з ним? Аби визначити одну людину, яка володітиме усіма титулами, ставши абсолютним чемпіоном. Логічно, щоб довести своє лідерство я повинен битися з Ф'юрі, а він зі мною", - зізнався Джошуа.

Зауважимо, що за угодою Ф'юрі зобов'язаний зустрітися з Вайлдером в третій раз у наступному бою. Натомість Джошуа повинен захищати свої титули проти обов'язкового претендента Кубрата Пулєва з Болгарії.

Нагадаємо, що українець увійшов до числа кращих суперважковаговиків світу.

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Все по темі:

Фьюри, Джошуа, Бій, Боксери, Чемпіон світу, Суперважковаговики.
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