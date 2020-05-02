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Олімпійський чемпіон хоче провести другий бій із Ломаченком

Олімпійський чемпіон хоче провести другий бій із Ломаченком
07:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини спорту:Британський боксер легкова вагової категорії Люк Кемпбелл має намір добитися проведення другого бою проти українського чемпіона світу Василя Ломаченка.

"Я буду боротися за пояс і виграю його. В даний момент стоїть питання про те, коли і з ким. Я боксер, який просто хоче битися. У мене немає сили, щоб вимагати титульного поєдинку. Мені просто потрібно залишатися спокійним", - розпочав британець.

На думку Кемпбелла, поразка від українця допомогла стати йому сильнішим боксером.

"Що стосується Ломаченко, кожен болючий урок - це вивчений урок. Нехай я не виграв в останньому бою, але я відчуваю, що став лише сильнішим. Я б хотів знову побитися з Ломаченко. Я бажаю завоювати позицію, в якій отримаю право на реванш. Можливо, я єдиний боксер на планеті, який говорить, що хоче битися з Ломаченко. Решта не згадують його ім'я. Я все розумію і знаю, чому вони так роблять. Я також знаю, що в другому бою можу зробити більше. Але я повинен заслужити цей поєдинок", - підкреслив британець.

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Примітно, що олімпійський чемпіон Лондона (2012) повинен був провести свій майбутній бій із домініканцем Хав'єром Фортуною за титул чемпіона світу WBC 17 квітня. Однак через спалах коронавірусної хвороби в світі бій був перенесений.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Ломаченко переміг Кемпбелла за рішенням суддів.

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Бокс, Ломаченко, Кэмпбелл, Бій.
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