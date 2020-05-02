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Тайсон Ф'юрі: "Я буду виходити на ринг поки мені не виповниться 40"

Тайсон Ф'юрі: "Я буду виходити на ринг поки мені не виповниться 40"
23:42 Сб, 2 Травень 2020 Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Британець не бачить гідних суперників для себе

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що буде боксувати до 40 років. 31-річний британець заявив, що для нього немає реальний конкурентів.

"Я буду виходити на ринг до тих пір, поки мені не виповниться 40. Я вже думав про це, і в будь-якому випадку мені більше нічого робити. Так що так, я цілком можу продовжувати битися. Я все одно не бачу нікого, хто міг би кинути мені виклик. Я недавно розправився з найкращим із них. Найжорсткішим суперником у важкій вазі є Деонтей Вайлдер, і ми всі бачили, що сталося з ним в останній раз", - сказав Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі назвав себе найкращим бійцем всіх часів.

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Тайсон Фьюри, WBC, Чемпіон світу, Суперважка вага, Боксувати, 40 років.
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