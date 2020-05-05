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Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"

Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
16:32 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Новини спорту:Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) висловився про потенційного суперника.

У бою з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Ф'юрі в грудні цього року може посперечатися за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

"Джошуа зовсім не небезпечний. Він як велика плюшева дитина. Чому я повинен вірити в нього, якщо його нокаутував Енді Руїс? Він в останній момент став суперником Джошуа ... потім набрав 300 фунтів, не тренувався, а Ентоні нічого не зміг зробити з ним в реванші.

Є тільки один супертяж, є тільки один непереможний чемпіон світу. Я єдиний! Я - Циганський король, непереможний і недоторканний чемпіон", - наводить слова Ф'юрі ESPN.

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Раніше з'явилася інформація, що промоутери двох боксерів почали переговори про бій. Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі можуть побитися в Саудівській Аравії.

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Фьюри, Тайсон Фьюри, Бокс, Тайсон, Джошуа.
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