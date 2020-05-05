Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"

Новини спорту:Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) висловився про потенційного суперника.

У бою з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Ф'юрі в грудні цього року може посперечатися за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

"Джошуа зовсім не небезпечний. Він як велика плюшева дитина. Чому я повинен вірити в нього, якщо його нокаутував Енді Руїс? Він в останній момент став суперником Джошуа ... потім набрав 300 фунтів, не тренувався, а Ентоні нічого не зміг зробити з ним в реванші.

Є тільки один супертяж, є тільки один непереможний чемпіон світу. Я єдиний! Я - Циганський король, непереможний і недоторканний чемпіон", - наводить слова Ф'юрі ESPN.

Раніше з'явилася інформація, що промоутери двох боксерів почали переговори про бій. Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі можуть побитися в Саудівській Аравії.