Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс з благодійною метою.

"Ви готові? Момент, якого ви всі чекали ... Чемпіон повертається! Я з радістю повідомляю про своє повернення в ринг. Я буду битися в виставкових боях заради благої мети – Unite4OurFight", - написав американець в Твіттері.

Раніше стало відомо, що Майк Тайсон також повертається в бокс на кілька виставкових боїв. Холіфілд в 1996-97 роках двічі побив Тайсона – нокаутом і дискваліфікацією після знаменитого інциденту з відкушеним шматочком вуха.

Are you ready? The moment you've all been waiting for...

The Champ is back! I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty