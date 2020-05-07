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Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс

Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс
10:00 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Ветеран вийде на ринг в 57 років.

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд анонсував своє повернення в бокс з благодійною метою.

"Ви готові? Момент, якого ви всі чекали ... Чемпіон повертається! Я з радістю повідомляю про своє повернення в ринг. Я буду битися в виставкових боях заради благої мети – Unite4OurFight", - написав американець в Твіттері.

Раніше стало відомо, що Майк Тайсон також повертається в бокс на кілька виставкових боїв. Холіфілд в 1996-97 роках двічі побив Тайсона – нокаутом і дискваліфікацією після знаменитого інциденту з відкушеним шматочком вуха.

Евандер Холіфілд завершив кар'єру з вражаючим послужним списком – 44 перемоги (29 нокаутом), 10 поразок і 2 нічиї. Американець пішов з боксу в 2011 році.

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Все по темі:

Бокс, Ринг, Эвандер Холифилд, Благодійність, Повернення, Чемпіон світу в двох вагових категоріях.
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