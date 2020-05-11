Чісора опублікував образливий пост в Twitter

Новини спорту:Британець залишається вірним собі.

Дерек Чісора (32-9, 23 КО) відреагував на інформацію про те, що легендарний супертяж Володимир Кличко готовий безкоштовно допомагати Олександру Усику (17-0, 13 КО) в його поході за титулами в суперважкій вазі.

"Вихід на пенсію для кицьок", - написав Чісора в Твіттері.

8 років тому Чісора запам'ятався скандальною поведінкою перед боєм з Віталієм Кличком. Тоді Дерек дав ляпаса старшому братові, а молодшому на прямо на рингу плюнув в обличчя.

Дерек Чісора і Олександр Усик повинні побитися в Лондоні після завершення пандемії коронавіруса. Очікується, що гучний бій пройде в другій половині липня.