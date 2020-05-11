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Понеділок, 11.05.2020
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Чісора опублікував образливий пост в Twitter

Чісора опублікував образливий пост в Twitter
11:00 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:Британець залишається вірним собі.

Дерек Чісора (32-9, 23 КО) відреагував на інформацію про те, що легендарний супертяж Володимир Кличко готовий безкоштовно допомагати Олександру Усику (17-0, 13 КО) в його поході за титулами в суперважкій вазі.

"Вихід на пенсію для кицьок", - написав Чісора в Твіттері.

8 років тому Чісора запам'ятався скандальною поведінкою перед боєм з Віталієм Кличком. Тоді Дерек дав ляпаса старшому братові, а молодшому на прямо на рингу плюнув в обличчя.

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Дерек Чісора і Олександр Усик повинні побитися в Лондоні після завершення пандемії коронавіруса. Очікується, що гучний бій пройде в другій половині липня.

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Все по темі:

Кличко, Дерек Чисора, Усик, Twitter, Суперважка вага, Образа.
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