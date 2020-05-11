Повернення Віталія Кличка у бокс визнано одним з кращих в історії

Новини спорту:Кличко-старший став в один ряд з легендами боксу.

Віталій Кличко в 2005-му році через травму коліна оголосив про завершення кар'єри. Через три роки боксер в статусі почесного чемпіона WBC повернувся на ринг і відразу ж виграв чемпіонський бій, достроково перемігши нігерійця Сема Пітера.

Після повернення титулу в свої руки Кличко-старший провів ще 10 переможних боїв. Остаточно на політику українець переключився в 2013 році.

Разом з Віталієм Кличком, який повернувся в бокс і став чемпіон після трирічної паузи, в рейтинг кращих камбеків в історії суперважкої ваги увійшли Мухаммед Алі, Тайсон Ф'юрі, Ларрі Холмс і Джордж Форман, який ухитрився взяти титул після 10 років простою.