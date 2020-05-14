Скачать
Четвер, 14.05.2020
UFC Fight Night 171: результат главного боя
UFC Fight Night 171: результат главного боя
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Стала известна дата возобновления чемпионата Украины по футболу
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Денисов: УПЛ - слабый продукт, не имеющий международного спроса
Боксер Редкач бросил дерзкий вызов Ломаченко
Боксер Редкач бросил дерзкий вызов Ломаченко

Ломаченка викликали на бій

Ломаченка викликали на бій
20:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:У попередньому бою Редкач поступився у протистоянні за статус офіційного претендента на титул WBC.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) створив публікацію в Instagram в якій запропонував провести очний бій чемпіонові світу у легкій вазі Василю Ломаченку, повідомляє УНН.

"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь в 140 фунтів радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Теофімо Лопесом. Давай зробимо", - підкреслив Редкач.

Примітно, що в своїй публікації, Редкач повісив портрет Ломаченка над столом за яким сидять нинішній і колишній президенти РФ.

Проте згодом публікація зникла із сторінки боксера.

Зауважимо, що раніше між Редкача і Ломаченка виник конфлікт, через який останній заблокував Редкача в Instagram.

Нагадаємо, що у попередньому бою Редкач поступився у протистоянні за статус офіційного претендента на титул WBC.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

WBC, Иван Редкач, Василь Ломаченко, Український боксер, Напівсередня вага.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Менеджер Роми: З відновленням чемпіонату Італії не все так просто
02 Микола Шапаренко: У мене не було контакту з Лужним і Шацьких
03 Гравці Олександрії здали тести на коронавірус
04 Ібрагімовича оштрафують на 1,8 мільйона євро
05 Конор Макрегор: Молюся за одужання батька Хабіба Нурмагомедова
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся