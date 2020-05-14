Ф'юрі і Джошуа підпишуть контракт на два бої

Промоутер Едді Хірн підтвердив, що Деонтей Вайлдер і Кубрат Пулєв не мають наміру відмовлятися від своїх боїв проти Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа відповідно.
Це означає, що всебританська битва Джошуа - Ф'юрі відкладена на 2021 рік.
«Контракт між Ф'юрі і Джошуа буде мати на увазі два бої. Є сенс підписуватися мінімум на два поєдинки. Вайлдер не має наміру відмовлятися від бою з Ф'юрі, а Джошуа доведеться зустрічатися з Пулєвим».
«Не проблема організувати поєдинки Ф'юрі - Джошуа в 2021 році», - сказав Хірн.