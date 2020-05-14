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Ф'юрі і Джошуа підпишуть контракт на два бої

Ф'юрі і Джошуа підпишуть контракт на два бої
20:28 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Тільки обидва спершу повинні вирішити свої питання в інших боях.

Промоутер Едді Хірн підтвердив, що Деонтей Вайлдер і Кубрат Пулєв не мають наміру відмовлятися від своїх боїв проти Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа відповідно.

Це означає, що всебританська битва Джошуа - Ф'юрі відкладена на 2021 рік.

«Контракт між Ф'юрі і Джошуа буде мати на увазі два бої. Є сенс підписуватися мінімум на два поєдинки. Вайлдер не має наміру відмовлятися від бою з Ф'юрі, а Джошуа доведеться зустрічатися з Пулєвим».

«Не проблема організувати поєдинки Ф'юрі - Джошуа в 2021 році», - сказав Хірн.

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Тайсон Фьюри, Контракт, Джошуа, Бій, Два бої.
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