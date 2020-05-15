Місце бою Усика і Чісори можуть перенести

Новини спорту:Поєдинок повинен був відбутися 23 травня в Лондоні.

Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори можуть перенести з Великобританії, про це повідомив промоутер Едді Хірн.

Поєдинок українця і британця повинен був відбутися 23 травня в Лондоні, але він був безстроково перенесений через пандемію коронавірусу.

“Я говорив з промоутером Усика Олександром Красюком, ми шукаємо альтернативні місця для проведення бою. З часом глядачі повернуться в зали. Але в якій кількості? Тисяча? Десять тисяч? Вісімдесят тисяч?”, – заявив Хірн в інтерв’ю Sky Sports.

“Є варіанти з боєм при набагато меншій кількості глядачів, але в унікальному середовищі [в Великобританії]. Але це поза рамками нашого можливого повернення”.

“Зараз багато країн заявляють, що хочуть повернути великий спорт і відкриті для бізнесу. Це відноситься і до бою Усика і Чісори”.

Бій з Чісорою стане для Усика другим в суперважкій вазі. Українець дебютував в хевівейті в минулому році, достроково перемігши Чазза Уїзерспуна.