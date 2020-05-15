Ф'юрі не включив Усика в список суперників

Новини спорту:Чемпіон WBC продовжує ігнорувати українця.

Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) після реваншу з Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО) націлюється на бій з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу.

"Ще залишиться ще ціла група бійців, яких мені пізніше доведеться побити. Там і Ділліан Уайт, і Джаррелл Міллер, і Кубрат Пулєв, і Енді Руїс, і Луїс Ортіс, і Деніел Дюбуа, і Джо Джойс. Їх там повно.

Адже є ще і нігерійський олімпієць Ефе Аджагба, і олімпійський чемпіон з Франції Тоні Йока. Я ж кажу, повно бійців", - заявив Ф'юрі.

Раніше UA-Футбол повідомляв, що Усика звинуватили в зв'язках з ФСБ.